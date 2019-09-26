Стартовал новый сезон Ночной хоккейной лиги

Матчами отборочного турнира стартовал девятый сезон Ночной хоккейной лиги (НХЛ), сообщили в пресс-службе НХЛ.

Отборочные этапы проходят в регионах России с сентября по апрель. Победители трех дивизионов получат возможность поучаствовать в финальном фестивале лиги, который пройдет в следующем году в Сочи на ледовых аренах Олимпийского парка.

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Ожидается, что в соревнованиях примут участие представители 80 регионов России. Количество команд может превысить тысячу, что станет рекордом НХЛ. В минувшем сезоне в проекте были задействованы 963 любительских команд.

«Стоит отметить социальную важность проекта. Главным трофеем НХЛ являются не деньги, не медали и не кубки, а грант на строительство ледового катка», — заявил председатель Совета легенд лиги и двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.

НХЛ проводится с 2011 года. Это уникальный проект, который способствует популяризации хоккея и развитию любительского спорта в стране. Победитель турнира получает Кубок Крутова и грант на строительство ледового катка в своем городе. Генеральным партнером лиги выступает «Норильский никель».

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