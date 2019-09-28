Новичок АПЛ дважды упустил преимущество по ходу матча

«Астон Вилла» на своем поле сыграла вничью с «Бернли» в матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 28 сентября, и завершилась со счетом 2:2. Хозяев вперед дважды выводили Анвар Эль-Гази и Джон Магкинн, но гостям удавалось отыгрываться: отличились Джей Родригес и Крис Вуд.

«Бернли», который продлил беспроигрышную серию в АПЛ до трех матчей, в семи турах набрал девять очков, с которыми занимает десятое место в чемпионате страны. «Астон Вилла», вернувшаяся в элиту английского футбола в этом сезоне, имеет в активе пять баллов и располагается на 18-й строчке.

В следующем туре «Астон Вилла» 5 октября на своем поле примет «Норвич».«Бернли» в тот же день дома сыграет с «Эвертоном».

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