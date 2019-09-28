«Тоттенхэм» в меньшинстве одержал победу в матче АПЛ

«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Саутгемптон» в матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 28 сентября, в Лондоне и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 24-й минуте «шпор» вперед вывел Танги Ндомбеле, через 15 минут Дэнни Ингс восстановил равенство. Вперед столичный клуб в концовке первого тайма вывел Харри Кейн.

С 31-й минуты лондонцы играли в меньшинстве. За два предупреждения с поля был удален защитник Серж Орье.

После семи туров «Тоттенхэм» имеет в активе 11 очков и занимает четвертое место в чемпионате Англии. «Саутгемптон» набрал семь баллов и располагается на 14-й строчке.

В следующем туре «Тоттенхэм» 5 октября на выезде встретится с «Брайтоном». «Саутгемптон» днем позже на своем поле сыграет с «Челси».

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