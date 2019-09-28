Спорт
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Бордо
Бордо
Live
0 : 0
2-й тайм
ПСЖ
Париж
Франция - Лига 1 • 8-й тур
Локомотив М
Москва
Live
0 : 0
1-й тайм
Зенит
Санкт-Петербург
Россия - Премьер-Лига • 11-й тур
Эвертон
Ливерпуль
Live
0 : 0
1-й тайм
Манчестер Сити
Манчестер
Англия - Премьер-лига • 7-й тур
Монако
Монако
Сегодня
Начало в 21:00 (МСК)
Брест
Брест
Франция - Лига 1 • 8-й тур
Спартак М
Москва
Завтра
Начало в 16:30 (МСК)
Оренбург
Оренбург
Россия - Премьер-Лига • 11-й тур
Последние новости
На звезду «Счастливы вместе» с кокаином завели уголовное дело
Стало известно об угрозе уголовного преследования Бориса Джонсона
Гол украинского полузащитника помог «Вест Хэму» выйти на третье место в АПЛ
Актриса Бочкарева выступила с обращением из-за новостей о кокаине в трусах
Появилось видео задержания звезды «Счастливы вместе» с кокаином
В Атлантике пропало судно с украинцами
Мамаев официально вернулся в футбол
Президент Грузии выбрала путь отношений с Россией
В Китае «раскрыли» упомянутый Шойгу «кошмар авианосца» США
Новости партнеров

«Тоттенхэм» в меньшинстве одержал победу в матче АПЛ

Перейти в «Мою Ленту»

«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Саутгемптон» в матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 28 сентября, в Лондоне и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 24-й минуте «шпор» вперед вывел Танги Ндомбеле, через 15 минут Дэнни Ингс восстановил равенство. Вперед столичный клуб в концовке первого тайма вывел Харри Кейн.

С 31-й минуты лондонцы играли в меньшинстве. За два предупреждения с поля был удален защитник Серж Орье.

После семи туров «Тоттенхэм» имеет в активе 11 очков и занимает четвертое место в чемпионате Англии. «Саутгемптон» набрал семь баллов и располагается на 14-й строчке.

В следующем туре «Тоттенхэм» 5 октября на выезде встретится с «Брайтоном». «Саутгемптон» днем позже на своем поле сыграет с «Челси».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Гол Черышева принес «Валенсии» победу в матче чемпионата Испании
Курьезный гол ударом между ног принес «Ливерпулю» победу в матче АПЛ
Бывший футболист ЦСКА попросился в «Манчестер Юнайтед»
Другие материалы рубрики
Спорт00:0926 сентября
Олег Коротаев

«Не везло ему по жизни»

Советский боксер мог заработать миллионы в США. Но ушел в криминал и погиб от рук киллера
19:21Сегодня

Новичок АПЛ дважды упустил преимущество по ходу матча

19:18Сегодня

«Вулверхэмптон» одержал первую победу в сезоне АПЛ

19:17Сегодня

«Норвич» потерпел второе подряд поражение в АПЛ

Спорт00:0224 сентября
Мария Ласицкене

«Надеешься на хорошее, а получаешь…»

Российских легкоатлетов опять оставили без флага. В мире разгорается новый допинг-скандал
19:00Сегодня

Гол украинского полузащитника помог «Вест Хэму» выйти на третье место в АПЛ

18:52Сегодня

«Челси» одержал первую домашнюю победу в нынешнем сезоне АПЛ

18:35Сегодня

Мамаев официально вернулся в футбол

Спорт00:0324 сентября

«Хотелось провалиться сквозь землю»

Триумф «Ливерпуля», голевая феерия «Манчестер Сити», черная полоса МЮ — главное в АПЛ
16:40Сегодня

Гол Черышева принес «Валенсии» победу в матче чемпионата Испании

16:24Сегодня

Курьезный гол ударом между ног принес «Ливерпулю» победу в матче АПЛ

15:57Сегодня

Жаловавшийся на проблемы с головой ветеран MMA ушел в кулачные бои

Россия
Бывший муж Поклонской обвинил в домашнем насилии «оскотиневших» женщин
Российскую делегацию не пустили на сессию Генассамблеи ООН
Десятерым политикам не выдали американские визы. Россия назвала это «возмутительной акцией»
Учения спасателей закончились для россиянина переломом позвоночника
«История подвержена манипуляциям»
Россия столетиями переписывала свое прошлое. Что в нем пытались скрыть?
Россиянин вернул потерянный силовиками пулемет
«Вопрос в том, сколько государство готово за это платить»
В России пересмотрят правила выдачи бесплатных лекарств. К чему готовиться россиянам?
Россия выступила за невмешательство стран во внутренние дела друг друга
Все материалы
Мир
Мадуро рассказал о российских военных специалистах в Венесуэле
«Он из того времени, когда курили в самолетах»
Настоящий европеец: яркая жизнь и мирная смерть Жака Ширака
Взорвавшееся в Южной Корее судно с россиянами попало на видео
«Наш дом горит, а мы смотрим в другую сторону!»
Умер бывший президент Франции Жак Ширак. Что он говорил о Путине, Ельцине и женщинах
На взорвавшемся в Южной Корее судне были россияне
«Самый опасный момент — когда жертва решает уйти»
Психологи, адвокаты и миллионы долларов — как помогают жертвам насилия в США
Россиянина задержали в Испании по запросу США
Все материалы
Бывший СССР
Украинский министр пожаловался на работу в Раде
«Мне комфортнее в русской тусовке»
В Литве пугают студентов, уезжающих учиться в Россию. Молодежь это не останавливает
Киргизия задумала отказаться от кириллицы после эфира Малахова
«Сбросить колониальное иго»
Как Советская армия заставила Армению покинуть СССР
В Латвии мужчину осудили за шуточную петицию о вхождении в состав США
Лукашенко решил помириться с американцами
Конфликт США и Белоруссии продолжался 10 лет. Их сблизила проблема Украины
«Очень хороший прокурор» вернулся на Украину
Все материалы
Экономика
Найден повод для начала торговой войны США и ЕС
«С российской экономикой не все так просто и понятно»
Главный экономист европейского банка — о роли России в мире, кризисе и жизни под санкциями
«Газпром» задумал превратить газ в алмаз
По избитым лекалам
За недавним задержанием силовиков стоит коммерческий конфликт
Россиянам предложили беспроигрышный способ подзаработать
«В процессе обучения тревожность снижается»
Директор Академии Worldskills Russia о подготовке предпенсионеров
Нефть растеряла ценность из-за Саудовской Аравии
Все материалы
Силовые структуры
На звезду «Счастливы вместе» с кокаином завели уголовное дело
Гела КардаваВзял и вышел
Лидера воровского клана внезапно отпустили из тюрьмы. Теперь он хочет свести счеты
Осужденных за пытки российских полицейских отпустили по УДО
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Дагестанский подросток поссорился с отцом и убил его
Хосе Антонио Ледесма Шепотте«Это не наркотики, а лекарство от шамана»
Россиянин заказал снадобье у перуанского целителя. Его посадили за контрабанду наркотиков
Глава УФСБ по Москве донес в прокуратуру на судей
Все материалы
Наука и техника
Винтовка — это праздник
Автоматы на ножках, сортирные шутки и война с миллениалами: Borderlands 3
США захотели убрать MIM-104 Patriot и THAAD
Рабы системы
Apple продолжает выпускать супердорогие iPhone. Стоят ли они того?
Бывший владелец «Техносилы» испытал водно-плазменный двигатель в космосе
«Черная тень войны»
Как Германия устроила морское побоище и изменила будущее подводного флота
В Китае «раскрыли» упомянутый Шойгу «кошмар авианосца» США
Вопреки всему
Huawei показала телефоны с четырьмя камерами. Что будет с китайским гигантом
Все материалы
Спорт
Новичок АПЛ дважды упустил преимущество по ходу матча
Олег Коротаев«Не везло ему по жизни»
Советский боксер мог заработать миллионы в США. Но ушел в криминал и погиб от рук киллера
«Вулверхэмптон» одержал первую победу в сезоне АПЛ
Из пушек по Манчестеру
Суперматч МЮ — «Арсенал», продолжение чемпионской гонки и другие интриги тура АПЛ
«Норвич» потерпел второе подряд поражение в АПЛ
«Клинки» для красных
На чем можно заработать в седьмом туре АПЛ
Гол украинского полузащитника помог «Вест Хэму» выйти на третье место в АПЛ
Все материалы
Культура
Напавший с ножом на врача народный артист России попал на видео
Марк ЗахаровОбыкновенное горе
Умер Марк Захаров — мэтр российского театра, режиссер «Того самого Мюнхгаузена»
Звезда «Счастливы вместе» ответила на сообщения о ее задержании с кокаином
«Мы уничтожим всех, кто не понял нас»
Психоактивистка Старость о сектах, протесте и насилии в психиатрических клиниках
Звезду «Счастливы вместе» задержали с кокаином в трусах
Главная новая музыка
Манчестерский рок, тропический хаус и блюзовая психотерапия
Российские звезды отреагировали на смерть Захарова
Все материалы
Интернет и СМИ
Продюсеры «Холостяка» высказались об участии Гуфа в шоу
«Иногда я сама не верю, что это было правдой»
Отчаявшиеся пары пытаются усыновить детей в Instagram. За это над ними жестоко издеваются
Deutsche Welle отвергла обвинения во вмешательстве во внутренние дела России
«Мы похороним старичков»
 
В работе Instagram и Facebook произошел крупный сбой
Внутренняя империя
Этот фотограф обошел российские задворки и обнаружил места, которые узнает каждый
Реклама в интернете поставила пользователей сети под угрозу
Все материалы
Ценности
Ким Кардашьян показала фотографию в нижнем белье
Взяли моду
Женщины всегда стремились походить на кинозвезд. Кто придумал эти идеалы красоты?
Модный бренд выпустил коллекцию одежды с блогером Максимом Тарасенко
Леопард против зебры
Легендарная Джей Ло, БДСМ и листья на голове: как прошла неделя моды в Милане
Эмили Ратаковски показала фото в откровенном купальнике
«При нем вся страна сидела на пороховой бочке»
Таинственный замок и магия чисел: роскошная жизнь Павла I
Наоми Кэмпбелл пришла на модный показ без нижнего белья
Все материалы
Путешествия
Лавров допустил возобновление авиасообщения между Россией и Грузией
«Вас отлично потрясет!»
Молочные озера, красные скалы и золотоносные реки: зачем богатым русским ездить на Алтай
Отец троих детей посветил игрушечным лазером в самолет и сел в тюрьму
«Они набивали пакеты всем, что казалось съедобным»
Как россиянка мечтала попасть на португальский пляж, а оказалась в пугающем гетто
Пьяные россияне устроили дебош на вылетавшем из Москвы самолете и сорвали рейс
«Они презрительно целились в людей из АК-47»
Малярия, автоматы и попрошайки: как россиянин добрался до Танзании
Отец двоих детей поломал кости и впал в кому после празднования юбилея в отпуске
Все материалы
Из жизни
Маме запретили назвать сына именем Джихад
Тор с ними
Как потомки викингов вспомнили древних богов и начали жить по-новой
Маленькая акула бросилась на подростка и прогрызла ему пятку
«Я хочу стать кенгуру и ускакать от всех»
История россиянки, которая перебралась в Австралию и увидела ее с неприглядной стороны
92-летняя старушка хотела купить автомобиль и разбила его
«Кончится тем, что про это снимут сериал»
Сироту с Украины приютили в США, но бросили. В ней заподозрили взрослую карлицу-психопатку
Редчайшего белого тигра нашли в доме наркоторговцев
Все материалы
Видео: шестиколесный УАЗ на максималках
Всего 3,7 миллиона — и идеальная машина грибника в вашем гараже. Если она туда поместится
Lada Granta Drive Active
Тест самой дорогой, самой стильной и самой драйверской Гранты
Электромобили: начало
Избранное на Моторе: массовые электрокары, едва не изменившие мир
Тестируем Volvo XC90 на Кольском полуострове
Проверяем, на что способен шведский кроссовер на бездорожье за Полярным кругом
Chevrolet Niva добавили «пустую» комплектацию
Водитель пытался припарковаться 15 раз и не смог
Показаны электрокары с клиренсом более полуметра
Все материалы
Дом
Опровергнут запрет курения на балконах
Распилили
Россияне полюбили новый вид дешевого жилья. Они рискуют об этом пожалеть
В МЧС открестились от борьбы с курением
Это фиалка, братан
Двадцать вещей, которых не должно быть в приличном доме
Цены на квартиры в Москве вернулись в прошлое
«В голове крутилось: это конец»
Как валютная ипотека превратила жизнь россиянки в кошмар
Назван срок снижения ставок по ипотеке
Все материалы
Нацпроекты
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
В Югре откроют первые центры по поддержке малого бизнеса
В российском городе переделали березовую рощу в парк
Все материалы