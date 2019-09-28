Гол Черышева принес «Валенсии» победу в матче чемпионата Испании

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев отметился забитым мячом в матче чемпионата Испании над «Атлетиком» из Бильбао. Видео взятия ворот опубликовано в Twitter-аккаунте сборной России.

Полузащитник отличился на 27-й минуте матча. 28-летний хавбек стал автором единственного мяча во встрече. Он сделал рывок со своей половины поля и замкнул передачу партнера в штрафную.

Черышев выступает за «Валенсию» с августа 2018-го. До этого хавбек стал лучшим бомбардиром национальной команды на чемпионате мира, который прошел в России. Он забил четыре гола в пяти матчах команды.

Черышев — воспитанник мадридского «Реала». Всю свою карьеру он провел в чемпионате Испании.

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