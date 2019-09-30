США отказали своей «Мертвой руке»

США не будут создавать собственный аналог советско-российского комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» (на Западе известен как Dead Hand — «Мертвая рука»), передает Breaking Defense заявление директора Объединенного центра искусственного интеллекта (ИИ) Пентагона Джона Шанахана.

Издание, ссылаясь на руководителя, пишет, что системы ИИ не будут участвовать в принятии решений, касающихся использования стратегических вооружений, однако окажутся задействованными в мероприятиях со значительно менее рискованными действиями, например, прогнозировании поломок вертолетных двигателей и составлении карт стихийных бедствий.

По словам Шанахана, использование систем ИИ для нанесения ядерного удара возможно только после того, как соответствующее решение будет принято человеком. Он заметил, что возглавляемый им центр намерен нанять специалиста, который отвечал бы за этические вопросы использования ИИ в Пентагоне, и добавил, что «не видит такого же [позволяющего сохранить жизни людей] подхода в России или Китае».

Таким образом директор Объединенного центра ИИ отреагировал на появившуюся в августе в War on the Rocks публикацию американских военных специалистов Адама Лоутера и Кертиса МакГиффина, предложивших США создать собственный аналог «Периметра». В том же месяце заместитель министра обороны США Роберт Уорк заявил, что настоящая опасность военного применения систем ИИ заключается в их использовании для принятия решения о нанесении ядерного удара.

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В июне американское издание Defense Оne написало, что «Россия в конечном итоге потерпит неудачу в стремлении стать лидером в области ИИ из-за неспособности развивать культуру инноваций».

В апреле военный эксперт Павел Подвиг объяснил появление «Периметра» ограниченной возможностью СССР гарантированно отслеживать пуски американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) одновременно космическими и наземными средствами.

В январе заместитель президента по информационной политике Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) доктор военных наук Константин Сивков заявил, что «Периметр» не способен гарантированно обеспечить нанесение ответного и ответно-встречного обезоруживающего удара по американским позициям. В ноябре 2018 года генерал-полковник в отставке Виктор Есин сообщил, что «Периметр» при необходимости сможет запустить лишь ограниченное число ракет.

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