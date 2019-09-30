Мамаев рассказал жене о жизни в колонии

Российский полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о своей жизни в колонии общего режима. Интервью с футболистом вышло на YouTube-канале его супруги Аланы Мамаевой.

31-летний хавбек заявил, что, находясь в заключении, необходимо планировать свои поступки. «Всегда ощущаешь ответственность. Но не как на воле — за родных, семью. А именно за себя», — заявил он. Мамаев также отметил, что стал менее многословным на фоне пребывания в колонии.

28 сентября Мамаев официально стал игроком «Ростова». Полузащитник будет выступать за южан под десятым номером.

17 сентября спортсмен вышел на свободу. Спустя три дня стало известно о расторжении контракта футболиста с «Краснодаром». В СМИ появились публикации о возможном переходе Мамаева в московское «Динамо».

Мамаев и другой футболист Александр Кокорин находились в колонии с июля. Оба игрока стали участниками двух драк в центре Москвы осенью 2018-го.

Мамаев известен по выступлениям за «Краснодар», ЦСКА и «Торпедо». Армейский этап карьеры был наиболее успешным для игрока: полузащитник выиграл чемпионат России, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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