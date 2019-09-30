Британский клуб заплатит миллионы евро за погибшего футболиста Салу

Международная федерация футбола (ФИФА) обязала валлийский «Кардифф Сити» выплатить сумму трансфера погибшего футболиста Эмилиано Салы французскому «Нанту». Об этом сообщает «Би-би-си».

По информации издания, руководство «Кардиффа» обязано заплатить французам шесть миллионов евро. Несмотря на гибель футболиста, сделка между клубами считается действительной, так как была внесена в регистр ФИФА.

19 января 28-летний Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф». Через три дня он отправился в Уэльс на частном самолете, однако борт футболиста внезапно пропал с радаров.

Перед вылетом игрок отправил другу сообщение, в котором сказал, что в пути самолет развалится и что ему страшно. Впоследствии выяснилось, что он упал в воды пролива Ла-Манш. Отмечается, что перед крушением футболист подвергся отравлению угарным газом. Спустя три месяца после гибели аргентинца его отец Орасио Сала скончался от сердечного приступа.

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