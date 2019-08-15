Появились новые подробности гибели футболиста Салы

Аргентинский футболист Эмилиано Сала, погибший в авиакатастрофе над Ла-Маншем, подвергся отравлению угарного газа перед крушением самолета. Об этом говорится в обнародованном в среду, 14 августа, докладе британской Комиссии по расследованию авиационных происшествий (AIBB).

Экспертиза показала, что у погибшего игрока уровень насыщения крови карбоксигемоглобином (смесь угарного газа с гемоглобином) составил 58 процентов. Отмечается, что 50 процентов насыщения потенциально смертельны.

Сала погиб вместе с пилотом Дэвидом Ибботсоном. Тело футболиста было найдено в феврале.

22 января 28-летний Сала отправился в Уэльс на частном самолете, однако судно пропало с радаров. Аппарат рухнул в воды пролива Ла-Манш. Перед вылетом игрок отправил другу сообщение, в котором сказал, что в пути самолет развалится и что ему страшно. Спустя три месяца после гибели футболиста умер его отец Орасио Сала. Мужчина скончался от сердечного приступа.