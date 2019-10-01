«Реал» призвал своих футболистов быть скромнее

Футболистам мадридского «Реала» посоветовали не демонстрировать свои жилища и личные вещи в социальных сетях. Об этом сообщает Marca.

Помимо того, что злоумышленники могут получить информацию об имуществе игроков, они также способны определить, находятся ли футболисты в отпуске, ориентируясь на публикации в социальных сетях.

В клубе считают, что самоцензура поможет игрокам «сливочных» избежать ограблений. Помимо этого, руководство королевского клуба посоветовало оборудовать частные участки и дома системами наблюдения и сигнализации.

29 сентября стало известно, что дом бразильского хавбека «Реала» Касемиро ограбили во время мадридского дерби против «Атлетико». В помещении находились жена и сын игрока.

Уже 13 футболистов чемпионата Испании стали жертвами грабителей. В их числе и игроки мадридского клуба — Иско, Лукас Васкес, Карим Бензема. Грабители также пытались проникнуть в дом наставника «сливочных» Зинедина Зидана: инцидент произошел в июне 2018-го.

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