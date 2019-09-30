Жена бывшего футболиста сборной России пережила ограбление

Грабители пробрались в дом бывшего футболиста сборной России Игоря Семшова в деревне Маслово: в помещении находились супруга игрока Лариса Семшова с детьми. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, в ночь на 29 сентября Семшова услышала шум на первом этаже дома. Спустившись, она обнаружила четверых злоумышленников в масках. Женщина попыталась прогнать преступников, но один из них ее ударил. Также грабители начали угрожать хозяйке дома тем, что изобьют ее детей.

Общий ущерб от действий грабителей составил миллион рублей. В доме футболиста не были установлены камеры наблюдения или сигнализация.

41-летний Семшов входит в тренерский штаб тульского «Арсенала». С июня по ноябрь 2018 года он руководил клубом Профессиональной футбольной лиги «Химик».

Семшов известен по выступлениям за московские «Торпедо», «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». В составе каждого из трех клубов он становился бронзовым чемпионом чемпионата России. Свою профессиональную карьеру Семшов начинал в ЦСКА. На его счету 57 матчей и три гола в составе сборной России. В 2008 году футболист стал бронзовым призером чемпионата Европы.

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