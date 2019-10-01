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Зеленский открестился от встречи с адвокатом Трампа

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не встречался с адвокатом своего американского коллеги Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. Об этом он сообщил на экстренном брифинге, трансляцию которого вел ТСН на своем канале в YouTube.

«Я никогда не встречался с Джулиани и не имел телефонных разговоров с ним», — сказал он. По словам Зеленского, на него влиять невозможно, хотя «есть много людей на Западе и на Украине, которые бы этого хотели». Украинский лидер, отвечая на вопрос иностранных журналистов заметил, что тема брифинга — результаты встречи контактной группы в Минске, но «с пониманием отнесся к тому, что их волнует больше».

26 сентября США опубликовали текст жалобы американской разведки на разговор Трампа с Зеленским. В документе подчеркивалось, что автор глубоко обеспокоен некоторыми обстоятельствами, не терпящими отлагательств. По его мнению, президент США использует свои полномочия в целях шантажа другого государства для вмешательства в выборы 2020 года.

В частности, администрация якобы попыталась скрыть дословное содержание беседы. В жалобе также упоминались адвокат Трампа Руди Джулиани и генеральный прокурор Уильям Барр, которые, скорее всего, являются главными в оказании давления на Украину. Разведчик сообщил, что в августе Джулиани встречался в Мадриде с помощником Зеленского Андреем Ермаком, что стало продолжением обсуждения дел.

За день до этого, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским, состоявшегося в конце июля. Детали беседы президентов стали поводом для объявления американскими парламентариями начала процедуры импичмента американского лидера.

В Конгрессе США заявляли, что это будет сделано, если удастся доказать факт давления Трампа на украинского коллегу в связи с расследованием коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена, сына Джо Байдена, претендующего на пост главы государства на выборах 2020 года от Демократической партии.

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