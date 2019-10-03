В России нашли череп арктического единорога

Сотрудники национального парка «Русская Арктика» обнаружили на архипелаге Земля Франца-Иосифа череп кита-нарвала с рогом. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

Находка весит более 15 килограммов, а размер рога достигает человеческого роста. Сотрудница парка отметила, что череп находится в идеальном состоянии.

Заместитель директора заповедника по научной работе Иван Мизин рассказал, что найти останки нарвалов и других китообразных удается крайне редко, поскольку животные обычно умирают в воде и могут затонуть. Также трупы часто выбрасывает волной на отдаленные участки суши, где человек не появляется.

За десять лет существования парка это вторая крупная находка останков китообразных. В 2013 году ученые обнаружили рог нарвала на острове Скотт-Келти, который входит в архипелаг Земля Франца-Иосифа. Однако образец был слишком старым, это были ископаемые останки животного.

Сейчас череп арктического единорога изучают биологи и генетики. Впоследствии экспонат отправят в музей национального парка «Русская Арктика» в Архангельске.

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