Мир
 
Подписывайся на нас в Instagram
Последние новости
Венгрия начала отбирать выданные украинцам паспорта
Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году
Пойманная с кокаином звезда «Счастливы вместе» философски высказалась о здоровье
Глава Bellator рассказал о прощальном поединке Федора Емельяненко
Появились подробности убийства 17-летней студентки в Подмосковье
Совладельца блинных «Теремок» объявили в розыск
В России подсчитали время для принятия решения об ответном ядерном ударе
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
Киев назвал условие проведения выборов в Донбассе
Новости партнеров

США урежут штат созданного для борьбы с СССР совета

Перейти в «Мою Ленту»
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп распорядился существенно сократить штат Совета национальной безопасности (СНБ) страны. Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, решение может быть связано со скандалом вокруг разговора Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским и попытками демократов начать процедуру импичмента. Отмечается, что именно информация от одного из сотрудников СНБ, вероятно, легла в основу претензий к американскому лидеру.

Другой причиной называется смена помощника Трампа по нацбезопасности: после увольнения Джона Болтона этот пост 18 сентября занял Роберт О'Брайен. Сокращение таким образом поможет сделать подразделение более гибким, пишет агентство.

Кроме того, отмечает Bloomberg, Трамп в целом желает повысить эффективность СНБ, где сейчас числятся примерно 310 человек, большинство из которых — сотрудники спецслужб, Минобороны и Госдепартамента. Сколько из них затронет сокращение, не уточняется.

Совет национальной безопасности США был создан в 1947 году при президенте Гарри Трумэне. СНБ был необходим для тесной координации Госдепартамента и силовых структур для совместного противостояния Советскому Союзу. Таким образом президента также обеспечивали экспертами, которые могли бы дать конкретные рекомендации в вопросах национальной безопасности и политики.

Процедуру импичмента Трампа начали в палате представителей 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена. В то же время Байдена считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.

Американский лидер назвал процедуру импичмента госпереворотом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Мир»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Trump Orders Cut to National Security Staff After Whistle-Blower
Демократы запросили у Белого дома документы по Украине
Раскрыты попытки США навязать Зеленскому неоднозначное заявление
Трамп захотел помощи Китая в борьбе с соперником
Другие материалы рубрики
Мир00:04 2 октября

«Сталин и Мао слушают нас»

Китай был младшим братом СССР. Но за 70 лет он стал сильнее, богаче и мудрее
12:21Сегодня

Президент Турции счел военное вторжение в Сирию разумным способом вернуть мир

11:06Сегодня

Президент США отмахнулся от угроз и захотел смягчить северокорейские санкции

09:06Сегодня

Демократы запросили у Белого дома документы по Украине

Мир00:0130 сентября

Русский ответ

Чего Россия добилась за четыре года войны в Сирии
05:23Сегодня

Еще один разведчик США захотел пожаловаться на Трампа

03:39Сегодня

В США предложили есть детей и бомбить Россию ради спасения планеты

20:18 4 октября

США нашли сообщника арестованного по их запросу российского топ-менеджера

Мир00:0227 сентября

«Он из того времени, когда курили в самолетах»

Настоящий европеец: яркая жизнь и мирная смерть Жака Ширака
18:42 4 октября

Школьник-мусульманин заставил одноклассника-еврея целовать ему ноги

17:17 4 октября

Летчики НАТО поймали Су-34 в объектив тепловизора

13:56 4 октября

Захарова взяла под личный контроль дело задержанной в Иране журналистки

Россия
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
«Пьяным народом легче управлять»
Как водка стала частью российской истории и превратилась в миф о россиянах
Путин поздравил российских учителей
Владимир Путин«Украина... Я даже не знаю, что там осталось»
Что Владимир Путин думает о наследии СССР, уходе России от доллара и Трампе?
Медведь убил бывшего российского депутата
«Пациент умер — и никто ничего не докажет»
Россияне десятилетиями дают взятки врачам. Почему эти деньги губят медицину всей страны?
Стали известны детали новых поправок в ПДД в России
Все материалы
Мир
Президент Турции счел военное вторжение в Сирию разумным способом вернуть мир
«Сталин и Мао слушают нас»
Китай был младшим братом СССР. Но за 70 лет он стал сильнее, богаче и мудрее
Президент США отмахнулся от угроз и захотел смягчить северокорейские санкции
Баллистические ракеты DF-17«Нет той силы, что остановит китайский народ»
Китай отметил 70-летие коммунистического правления грандиозным военным парадом
Демократы запросили у Белого дома документы по Украине
Русский ответ
Чего Россия добилась за четыре года войны в Сирии
Еще один разведчик США захотел пожаловаться на Трампа
Все материалы
Бывший СССР
Венгрия начала отбирать выданные украинцам паспорта
Нация под ключ
Белорусы хотели жить и говорить по-русски. Почему СССР не мог этого допустить?
МИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией
Украина подписала «формулу Штайнмайера»
Киев выполнил все условия Москвы для саммита «нормандской четверки»
В Казахстане врачи насмерть заморозили новорожденного из-за ошибки в документах
Ятаган в спину
Турция все ближе подступает к границам России. Среди ее союзников Украина и Грузия
Зеленский и Лукашенко подняли бокалы и рассмешили зал
Все материалы
Экономика
Российский суд арестовал все имущество опального инвестора из США
Вейкбординг на Смоленщине
О пользе здорового образа жизни и частного предпринимательства
Сбербанк запустил оплату ЖКХ на кассах магазинов
Октябрьские тезисы
Как изменения в законодательстве коснулись бизнеса
Названо число живущих за чертой бедности украинцев
«Только у нас за три клика можно получить миллионы рублей»
Зампред правления Альфа-банка Майкл Тач о рынке, конкуренции и digital
Матвиенко раскритиковала ситуацию с освоением денег на нацпроекты
Все материалы
Силовые структуры
В Подмосковье убили 17-летнюю студентку
«После убийства ему становилось легче»
Этот маньяк убил 36 девушек. За его преступления в СССР сажали и расстреливали невиновных
Российские заключенные устроили одну из крупнейших массовых драк
«Приятный человек с налетом гламура»
Полковник ФСБ стал тайным миллиардером. Он брал взятки на Лубянке и жил в своем дворце
Двух росгвардейцев арестовали за вымогательство, грабеж и наезд на полицейского
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Стало известно о расследовании дела ФБК 112 следователями
Все материалы
Наука и техника
Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году
«Злые, опасные русские агрессоры»
Война на Украине и русофобия: почему новую Call of Duty хотят запретить в России
В России подсчитали время для принятия решения об ответном ядерном ударе
«Конец унижений и страданий»
Китай показал миру свои секретные ядерные ракеты. Это оружие держит в страхе США
Китай раньше России обзавелся сверхзвуковым беспилотником
Рабы системы
Apple продолжает выпускать супердорогие iPhone. Стоят ли они того?
НАСА задумалось о покупке дополнительных мест на «Союзах»
Все материалы
Спорт
Глава Bellator рассказал о прощальном поединке Федора Емельяненко
Геннадий Головкин«Головкин — это монстр»
Этот боксер потерял все титулы, но вернулся на ринг, чтобы уничтожить очередного соперника
Чемпион UFC рассказал о феноменальности Нурмагомедова
При своих
Попытка «Лестера» остановить «Ливерпуль», матч МЮ с аутсайдером и другие интриги тура АПЛ
15-летняя ученица Тутберидзе выполнила четыре четверных прыжка и обошла Загитову
Эрик Вайхенмайер«Ему хочется чувствовать страх»
Он стал первым слепым альпинистом, покорившим Эверест. Но не остановился на этом
Российский боец MMA отказался добивать поверженного соперника
Все материалы
Культура
Против Люка Бессона возобновлено дело об изнасиловании
«Кодзима — гений»
Мадс Миккельсен о безумии в Death Stranding, жутком взгляде и продолжении «Ганнибала»
Съемки в «Игре престолов» заставили актрису устыдиться своего тела
Люси Рейлтон«Иногда хаос, иногда дискомфорт, порой — блаженство»
От Баха до техно: главная виолончелистка музыкального авангарда выступает в Москве
Притворившийся дублером Брэда Питта эстонец убил подругу и получил пожизненное
Привет, даркнет
СПИД, закладки, суицид: жизнь русских подростков в сериале «#Dетки»
Арнольд Шварценеггер назвал страну с самыми красивыми женщинами
Все материалы
Интернет и СМИ
Скабеева оценила оговорку Лукашенко про Владимира Владимировича
«Google замалчивает свои контракты»
Лучшие интернет-компании мира мечтают сотрудничать с ЦРУ. Кто из них уже под колпаком?
Оскорбившего Путина журналиста вызвали на допрос
Юлия ЮзикРоссийскую журналистку задержали в Иране
Юлию Юзик обвиняют в связях с израильскими спецслужбами, ей грозит 10 лет тюрьмы
Суд обязал опровергнуть слова погибшего Доренко о Запашном
«Это образ, епт»
Полуголая россиянка читает рэп и матерится. Как за неделю Инстасамку возненавидел Рунет?
Блогер разыграл фанатов поеданием дельфина на камеру и вызвал у них отвращение
Все материалы
Ценности
Эмили Ратаковски поторопила фанаток обзавестись ее новым откровенным купальником
Пиво, брецель, декольте
Как нарядиться на Октоберфест и не ударить в грязь лицом
Российский бар попал в список лучших в мире
Увидеть и умереть
Капельницы, груди и горшки. Что творилось на Неделе моды в Париже
Мать повторила снимки дочери в купальнике и прославилась
Роскошная жизнь Грейс Келли
Богатство, тайны и смерть одной из главных актрис Голливуда
Женщина похвасталась кольцом и была обругана за неопрятные ногти-спирали
Все материалы
Путешествия
Туристы полезут в клетки ради фото диких зверей
Затаившийся Аньхой
Эта китайская провинция ждала русских туристов долгие годы. Стоит ли туда ехать?
Аномальное небо на снимке туриста поразило пользователей сети
«Я вырубился без задних ног»
История россиянина, который покорил высочайшую вершину Африки
Россиянка упала со скалы в Альпах и умерла
Южная мощь
Сочи, матрешка и «Формула-1»: что творилось на российском этапе главных гонок планеты
Придуман способ избавиться от очередей в туалеты самолета
Все материалы
Из жизни
Врачи впервые спасли младенца с мозгом вне черепа
Кадр из сериала «Клиника»«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»
Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
Загадочное трехметровое существо поставило пользователей сети в тупик
Кошмар наяву
Эти люди совершили убийства во сне. Они ничего не помнят, но вынуждены за это отвечать
Спасатели вытащили из воды уплывшего за шесть километров от берега редкого оленя
«Вот поэтому мы и уехали»
История россиянки, добившейся успеха в Голливуде
157-килограммовый мужчина стал мускулистым красавцем и проучил обидчицу
Все материалы
Rolls-Royce Phantom Privacy Suite: просто автомобиль за 55 миллионов
Видео: он создан, чтобы ездить, но в нем вполне можно жить
VW Amarok в Африке
Как выбрать пикап для встречи с жирафом
Забытые концепты: Aston Martin 2020
Aston Martin завтрашнего дня по версии 2001 года
Alfa Romeo, которых не было
Модели итальянской марки, созданные виртуальными художниками
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории
Продажи автомобилей в России падают пятый месяц подряд
Забытый дилером на 28 лет Chevrolet Corvette выставили на продажу
Все материалы
Дом
Россиянин подделал паспорт и документы на квартиру ради кредита
Партия сказала — надо
Путин переселил Госдуму в любимое здание Ленина. Тут вершилась история России
Названы любимые экзотические питомцы россиян
Так жить нельзя
Люди по всему миру обитают в чудовищных условиях. Где построили самые ужасные дома?
Названо число россиян с недвижимостью в Болгарии
Распилили
Россияне полюбили новый вид дешевого жилья. Они рискуют об этом пожалеть
Российский депутат назвал парки и скверы рассадниками преступности
Все материалы
Нацпроекты
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
В российском регионе появилось оборудование для высокоточных операций на сосудах
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
Россияне назвали способы подтолкнуть их к рождению ребенка
Леопардов в Северной Осетии начнут мониторить
Все материалы