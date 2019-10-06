«Челси» одержал разгромную выездную победу и вышел на пятое место в АПЛ

«Челси» на выезде обыграл «Саутгемптон» в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 6 октября, и завершилась со счетом 3:1 в пользу лондонцев. Гостей на 17-й минуте вывел вперед Тэмми Абрахам. Через семь минут Мэйсон Маунт удвоил преимущество синих. На 30-й минуте Дэнни Ингс смог отыграть один мяч, но еще до перерыва Н'Голо Канте вернул «Челси» преимущество в два мяча.

После восьми туров в активе «Челси» 14 очков, лондонская команда располагается на пятом месте в чемпионате. Саутгемптон набрал семь баллов и находится на 16-й строчке.

В следующем туре «Челси» 19 октября дома примет «Ньюкасл Юнайтед». «Саутгемптон» в тот же день на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном».

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