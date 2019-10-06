«Кристал Пэлас» обыграл «Вест Хэм» и вышел на четвертое место в АПЛ

«Кристал Пэлас» на выезде обыграл «Вест Хэм» в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 5 октября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 54-й минуте хозяев вперед вывел Себастьен Аллер. Спустя девять минут Патрик ван Анхольт ударом с пенальти восстановил равенство. Победу «орлам» на 87-й минуте принес Джордан Айю.

После восьми туров в активе «Кристал Пэлас» 14 очков. Команда располагается на четвертом месте в чемпионате страны. «Вест Хэм» набрал 12 баллов и находится на седьмой позиции.

В следующем туре 19 октября «Вест Хэм» на выезде сыграет с «Эвертоном». «Кристал Пэлас» в тот же день на своем поле примет «Манчестер Сити».

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