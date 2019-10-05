«Уотфорд» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ

«Уотфорд» на своем поле сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в субботу, 5 октября, и завершился со счетом 0:0. Обе команды имели по несколько возможностей забить мяч, но сделать этого не смогли.

После восьми туров в активе «Уотфорда» три очка, команда замыкает турнирную таблицу. «Шеффилд» с девятью баллами расположился на 12-й строчке.

В следующем туре «Уотфорд» 19 октября на выезде сыграет с лондонским «Тоттенхэмом». «Шеффилд» спустя два дня на своем поле примет столичный «Арсенал».

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