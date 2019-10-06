Высокопоставленного силовика заподозрили в содействии Шакро Молодому

Бывшие сотрудники СОБР «Булат» подмосковной Росгвардии попросили проверить бывшего начальника — подполковника Алексея Касьяна — на предмет содействия вору в законе Захарии Калашову, известному как Шакро Молодой. Как сообщает РЕН ТВ, письма направлены не только в Следственный комитет и Генпрокуратуру, но и в администрацию президента.

Силовики настаивают на том, что их бывший начальник принимал участие в перестрелке у столичного ресторана Elements в 2015 году и оказывал содействие группировке криминального авторитета. Он смог избежать уголовного наказания — дело против него было прекращено из-за отсутствия состава преступления.

В частности, в письмах говорится о том, что Касьяна якобы «покрывают» его руководители — в том числе «полковники Слепцов и Дзекало». Телеканал указывает, что в Росгвардии начали внутреннюю проверку, но официального подтверждения эта информация пока не получила.

Материалы по теме Вор в короне Он стал криминальным боссом России. Но за методы 90-х его посадили надолго

В начале октября стало известно, что московское управление Следственного комитета России планирует возбудить уголовное дело в отношении бывших силовиков, которые, возможно, оказывали содействие Шакро Молодому, в захвате столичных казино. По информации СМИ, среди фигурантов дела значатся бывший генерал полиции Александр Орлов, а также экс-сотрудник управления по борьбе с организованной преступностью Дмитрий Забеднов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



