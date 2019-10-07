России предрекли пропуск двух Олимпиад из-за допинговых манипуляций

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что стране грозит пропуск Олимпийских игр 2020 и 2022 года из-за выявленного факта манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории. Заявления Гануса приводят «Известия».

По словам главы РУСАДА, во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) убеждены, что данные подверглись изменениям неслучайно. «Нельзя сказать, что был перепад напряжения, ударила молния и что-то там стерлось. Такое объяснение точно не сработает», — сказал Ганус.

По его мнению, последствием для России может стать отстранение от двух Олимпиад — летней в 2020-м и зимней в 2022-м. При этом Ганус призвал действовать «спокойно и рассудительно». Он также подчеркнул, что обвинения WADA не касаются самого РУСАДА, которое не имеет отношения к московской лаборатории. Во всемирном агентстве ждут объяснений от российских спортивных властей, курирующих лабораторию.

Материалы по теме «Надеешься на хорошее, а получаешь…» Российских легкоатлетов опять оставили без флага. В мире разгорается новый допинг-скандал

О том, что данные московской лаборатории были изменены, в сентябре рассказал председатель комитета WADA по соответствию Джонатан Тейлор. Представитель агентства пообещал дать российской стороне возможность разобраться в случившемся. Британская газета The Telegraph также допустила возможное отстранение России от Олимпиады в Токио. В Международном олимпийском комитете (МОК) этот вопрос не обсуждался.

Передача данных лаборатории была одним из условий сохранения статуса РУСАДА, которое было восстановлено в правах в сентябре 2018-го. Сведения были предоставлены WADA в июле этого года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!