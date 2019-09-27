В МОК прокомментировали возможное отстранение России от Олимпиады в Токио

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал о позиции организации в отношении возможного отстранения России от Олимпиады в Токио на фоне манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории. Его слова приводит ТАСС.

Бах подчеркнул, что МОК не обсуждал с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) новые санкции в отношении Олимпийского комитета России (ОКР). Глава МОК добавил, что с 2018 года такие дела должны рассматриваться в WADA и в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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«ОКР уже понес наказание за то, что случилось во время зимних Игр в Сочи 2014 года. Теперь мы сталкиваемся с новой ситуацией, с новым инцидентом, который произошел после Игр в Сочи. Необходим свежий взгляд на эту проблему», — заявил функционер.

Эксперты WADA обнаружили несоответствие между данными московской антидопинговой лаборатории и сведениями информаторов. 22 сентября стало известно, что от российской стороны потребовали предоставить объяснения в течение трех недель.

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О манипуляциях с данными столичной лаборатории написал британский The Telegraph. В заметке издания также допустили возможное отстранение России от Олимпиады в Токио.

Передача данных лаборатории была одним из условий сохранения статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое было восстановлено в правах в сентябре 2018-го. Сведения были предоставлены WADA в июле этого года.

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