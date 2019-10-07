Показана снятая 60 лет назад обратная сторона Луны

В России представили один из первых снимков обратной стороны Луны. Он был сделан станцией «Луна-3» 60 лет назад, пишет РИА Новости.

Фотографию, картографические материалы и изображения представил Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД). Среди опубликованных материалов есть изображения станции «Луна-3», также схематически показано, как производился снимок обратной стороны спутника Земли.

Станция «Луна-3» была запущена 4 октября 1959 года ракетой-носителем «Восток-Л» и находилась в полете около 207 дней. С ее помощью 7 октября того же года были сделаны первые фотографии обратной стороны Луны с расстояния 60-70 тысяч километров от Земли. С их помощью был составлен первый атлас и карта спутника, а в 1961 году был выпущен новый глобус Луны.

В декабре 2018 года Китай запустил космический аппарат «Чанъэ-4» для исследования обратной стороны Луны. Он высадился в бассейне Эйткена в районе Южного полюса спутника Земли.

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