Опубликовано первое фото с обратной стороны Луны

Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» передал на Землю первые фотографии обратной стороны Луны, сделанные им во время посадки на ее поверхность в четверг, 3 января. Снимки опубликованы на сайте Китайского национального космического управления (CNSA).

Как отмечается в сообщении ведомства, первая в мире фотография поверхности обратной стороны естественного спутника Земли с близкого расстояния была сделана в 11:40 по местному времени (6:40 по московскому времени).

«Чанъэ-4» стал первым космическим аппаратом, совершившим успешную посадку на обратной стороне Луны. Он высадился в бассейне Эйткена в районе Южного полюса спутника Земли. Ожидается, что аппарат соберет данные о геологическом строении Луны и составе ее грунта, а также проведет ряд низкочастотных радиоастрономических наблюдений.

«Чанъэ-4» был запущен с космодрома Сичан в китайской провинции Сычуань 8 декабря.

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