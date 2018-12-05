Россия опоздает на Луну

Россия сможет принять участие в создании международной окололунной станции Gateway не раньше 2026 года, сообщает РИА Новости.

«Участие в создании и эксплуатации международной окололунной станции при принятии решения о реализации международного проекта и участии в нем России», — говорится о задачах российской лунной программы на период с 2026-го по 2030 год в проекте соответствующего решения «Роскосмоса» и РАН.

Переговоры о создании окололунной станции начались в 2013 году. В сентябре 2017-го Россия и США подписали соглашение о намерениях по созданию окололунной станции Gateway. Строительство станции намечено на 2022 год, присоединение российского шлюзового модуля к ней — на 2024-й.

В сентябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не будет участвовать в проекте Gateway на вторых ролях. Он добавил, что лунная станция может быть создана совместно с союзниками России по БРИКС. Тогда же в НАСА признали, что лидирующая роль в Gateway принадлежит США.

В том же месяце космонавт Олег Котов рассказал ТАСС, что в настоящее время российский экипаж на МКС состоит из двух, а не трех человек, как ранее, по причине отсутствия средств на запуск грузовых кораблей «Прогресс».

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В апреле РИА Новости со ссылкой на анонимный источник в ракетно-космической отрасли сообщало, что США и партнеры настаивают на использовании Россией американских технических стандартов при создании шлюзового модуля для Gateway, который должен стать основным вкладом РФ в проект. Тогда же собеседник агентства высказал мнение, что западные страны хотели бы исключить Россию из проекта по причине задержек в технологических циклах изготовления космической техники.

В том же месяце ракетно-космическая корпорация «Энергия» предложила создать шлюзовой модуль для Gateway за счет США или ЕС, поскольку в Федеральной космической программе до 2025 года средства на это не предусмотрены.

В апреле 2014 года Рогозин, занимая должность вице-премьера, назвал колонизацию Луны стратегической задачей.

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