Луна оказалась «ловушкой» для инопланетной жизни

Американский физик Авраам Леб (Abraham Loeb) из Гарвардского университета заявил, что Луна может захватывать органику, включая остатки инопланетных организмов. Статья ученого опубликована в издании Scientific American.

Леб рассматривает поверхность естественного спутника Земли как «рыболовную сеть» для различных межзвездных объектов, включая органические вещества, которые могут служить строительными блоками живых существ из обитаемых сред в окрестностях других звезд. Отсутствие у Луны атмосферы позволяет им проникать в грунт, и, поскольку на небесном теле нет геологических процессов, эти соединения будут оставаться у поверхности, не смешиваясь с остальным содержимым недр.

Согласно теоретическим расчетам, количество межзвездного материала в лунном грунте должно составлять 30 частей на миллион, а органического вещества — несколько частей на 10 миллионов. Кроме того, вероятная концентрация инопланетных аминокислот равна нескольким частям на сотни миллиардов. Для их поиска могут применяться стандартные методы, включая спектроскопию. Одним из отличительных следов внеземного вещества будут отклонения от характерного для Солнечной системы соотношения изотопов углерода, кислорода и азота.

Леб также считает, что Луна является подходящим космическим объектом для поиска ископаемых микробов или даже артефактов внеземных цивилизаций.

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