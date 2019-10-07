На Украине потребовали опубликовать стенограммы разговоров Порошенко с США

Электронная петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием опубликовать стенограммы телефонных разговоров бывшего главы государства Петра Порошенко с официальными представителями Соединенных Штатов появилась на сайте украинского лидера.

«Прошу обнародовать и опубликовать полные тексты стенограмм всех телефонных разговоров, которые были проведены между президентом Украины Петром Порошенко и президентом США Бараком Обамой и состоялись в период с 2014 по 2017 годы», говорится в петиции. Также заявитель требует опубликовать тексты стенограмм переговоров Порошенко с иными официальными представителями США с 2014 по 2019 годы.

Автором петиции выступил гражданин Украины Александр Скубченко. В настоящее время ее поддержали 60 человек из 25 тысяч необходимых для ее официального рассмотрения главой государства. До конца сбора подписей осталось 90 дней.

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В США разгорелся скандал вокруг июльской телефонной беседы президента страны Дональда Трампа с главой Украины Зеленским. Это стало поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора. Такое решение было принято по инициативе Трампа. Это стало ответом на обвинения законодателей, которые считают, что президент США оказал давление на Зеленского в интересах своей политической кампании.

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