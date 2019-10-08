В Кремле объяснили повышение зарплат Путину и Медведеву

Увеличение зарплат президента и премьер-министра России на 4,3 процента с 1 октября 2019 года является плановой индексацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Да, плановая индексация», — сказал он.

О том, что президент Владимир Путин подписал указ об увеличении собственной зарплаты, а также денежного вознаграждения премьер-министра страны, стало известно в понедельник, 7 октября. Согласно документу, зарплаты были проиндексированы на 4,3 процента с 1 октября 2019 года. Кроме того, выросли размеры выплат для глав ряда российских ведомств. В частности, речь идет о министерстве обороны, МЧС, МВД, ФСБ, ФСО, Росгвардии, Генеральной прокуратуре и Следственном комитете. Также в список вошла Служба внешней разведки и Государственная фельдъегерская служба.

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