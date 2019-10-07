Путин повысил себе зарплату

Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении собственной зарплаты, а также денежного вознаграждения премьер-министра страны. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно документу, зарплаты были проиндексированы на 4,3 процента с 1 октября 2019 года. Кроме того, выросли размеры выплат для глав ряда российских ведомств.
В частности речь идет о министерстве обороны, МЧС, МВД, ФСБ, ФСО, Росгвардии, Генеральной прокуратуре и Следственном комитете. Также в список вошла Служба внешней разведки и Государственная фельдъегерская служба.
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