Российский посол пожаловался на задержку ремонта резиденции из-за США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов обеспокоился ремонтом своей резиденции, который откладывается из-за отказа в выдаче виз США российским специалистам. Его слова приводит ТАСС.

Как сообщил Антонов во вторник, 8 октября, на встрече со студентами Миддлберийского института, на ремонт его резиденции недалеко от Белого дома нужно много денег. Он также поделился проблемой, из-за которой реновация здания откладывается.

Глава дипмиссии рассказал, что нужно привезти из России группу оценщиков, чтобы выяснить необходимую для ремонта сумму денег. Однако Соединенные Штаты не дают визы специалистам из России.

В середине июля Антонов заявил, что Вашингтон начал визовую войну против РФ. Он напомнил, что с 2018 года 60 российских дипломатов и члены их семей — всего около 200 человек — были высланы из США.

В сентябре 10 членов российской делегации не получили визы для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



