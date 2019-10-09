Сборная России по регби проиграла 0:61 и установила антирекорд Кубка мира

Сборная России по регби установила антирекорд Кубков мира. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте статистической компании Gracenote.

В последнем матче на турнире россияне проиграли Шотландии со счетом 0:61. Таким образом, команда уступила с сухим счетом во втором матче подряд на Кубке мира, что произошло впервые. До этого сборная России потерпела поражение от Ирландии — 0:35.

На турнире российские регбисты выступали в группе А, не одержали ни одной победы и покинули соревнования. Плей-офф стартует 19 октября, финал чемпионата пройдет 2 ноября.

Действующим победителем Кубка являются сборная Новой Зеландии. В 2015-м в финале турнира новозеландцы обыграли австралийцев. Сборная России в финальной стадии турнира тогда не участвовала.

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