«Идеальное» интервью российского регбиста восхитило иностранцев

Капитан сборной России по регби Василий Артемьев дал интервью после матча Кубка мира против национальной команды Самоа и вызвал реакцию социальных сетей. Видео появилось в Twitter-аккаунте турнира.

— Rugby World Cup (@rugbyworldcup) 24 сентября 2019, 12:28

Сборная России проиграла сопернику со счетом 9:34. Для российской команды поражение стало вторым подряд на Кубке мира. В послематчевом интервью Артемьев заявил, что, несмотря на результат, сборная России предана игре и раз за разом становится сильнее.

Артемьев давал интервью на английском языке. В комментариях пользователи обратили внимание на произношение регбиста, назвав его «идеальным» и «блестящим». «Мы все просто влюбились в Василия», «Как же крут Василий, он стал моим любимым игроком», «Великолепное интервью, теперь всей душой за сборную России» — писали фанаты.

3 октября сборная Россия встретится с командой Ирландии, 9 октября сыграет с шотландцами.

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