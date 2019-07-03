Грузинские регбисты устроили антироссийскую акцию и поплатились

Двоих грузинских регбистов исключили из московского клуба «Слава» из-за жестов в поддержку протестующих в Тбилиси. Об этом сообщает Rustaavi2.

По информации издания, Реваз Бродзели и Саба Илуридзе в одном из матчей чемпионата России после результативного действия закрыли один глаз рукой, тем самым поддержав раненых протестующих в Тбилиси. После этого руководство клуба расторгло контракты с игроками.

Оба спортсмена вернулись в Грузию. После шести матчей «Слава» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

23 июня грузинские футболисты также провели антироссийскую акцию в рамках 19-го тура чемпионата страны. На футболках игроков «Торпедо», тбилисского «Локомотива» и «Металлурга» из Рустави было написано, что часть грузинских территорий находится под российской оккупацией. В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказались наказывать грузинские клубы.

Акции прошли на фоне беспорядков в столице Грузии, которые начались 20 июня. Инцидент с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова спровоцировал акции протеста. Протестующие отправились на штурм здания законодательного органа в Тбилиси. Полицейские применили силу, в результате столкновений пострадали 240 человек.

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