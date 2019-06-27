Устроивший антироссийскую акцию клуб продолжил терять футболистов

Ряд футболистов кутаисского «Торпедо» приняли решение покинуть клуб. Об этом сообщает Sportall.

По информации издания, соглашение с клубом разорвали полузащитники Георгий Кимадзе и Нодар Кавтарадзе, перешедший в «Динамо» Тбилиси. Кроме того, за последний месяц команду покинули хавбек Мераб Гигаури и защитник Мамука Кобахидзе, выступавший за «Торпедо» на правах аренды. Отмечается, что ситуация вызвана плохим финансовым положением клуба.

27 июня полузащитник кутаисского клуба Амбросий Чачуа также рассказал о решении покинуть клуб. Чачуа заявил, что финансовые проблемы вынудили его покинуть команду.

23 июня в рамках 19-го тура чемпионата Грузии «Торпедо» провело антироссийскую акцию. На футболках игроков кутаисского клуба, а также тбилисского «Локомотива» и «Металлурга» из Рустави было написано, что часть грузинских территорий находится под российской оккупацией.

Акция прошла на фоне беспорядков в столице Грузии, которые начались 20 июня. Акции протеста спровоцировал инцидент с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Протестующие отправились на штурм здания парламента в Тбилиси. Полицейские применили силу, в результате столкновений пострадали 240 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!