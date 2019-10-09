В России взлетят цены на воду в бутылках

Новые правила маркировки бутилированной воды могут привести к росту цен на этот продукт, а также к перебоям с его поставками из-за границы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на организацию «Опора России», которая направила соответствующее письмо министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

В документе сказано, что проверять маркировку будут сотрудники таможни, поэтому наносить коды на бутылки придется до ввоза в Россию. «Опора России» предполагает, что иностранные производители откажутся менять производственный процесс, поэтому обязанность по маркировке ляжет на российских импортеров. Им придется помечать бутылки прямо перед ввозом в страну.

Затраты на оборудование для печати этикеток составят несколько десятков миллионов рублей, оценили в «Опоре России». Организация предполагает, что это приведет к росту цен на импортную воду в бутылках и к перебоям с ее поставками.

В Минпромторге уверены, что новые правила маркировки воды не скажутся на стоимости товара. Замглавы ведомства Виктор Евтухов пояснил, что до обязательного внедрения системы будет проведен добровольный эксперимент, чтобы производители смогли настроить процесс маркировки и протестировать нововведения.

Также в Минпромторге пояснили, что нанесение кодов позволит снизить долю нелегальной продукции, однако оценить количество фальсификата на рынке затруднились.

В конце сентября сообщалось, что новые правила маркировки могут привести к росту цен на минеральную воду. Тогда производители утверждали, что доля контрафактной продукции в категории минеральных и питьевых вод не превышает уровня статистической погрешности — менее 1 процента.

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