Россиян предупредили о росте цен на молочные продукты

Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10 процентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агро-промышленного комплекса (АПК) Московской торгово-промышленной палаты.
Россияне могут столкнуться с подорожанием молочки уже в ноябре. Это связано с тем, что в России будет действовать сразу две системы контроля молочной продукции, которые направлены на борьбу с фальсификатом.
С ноября молоко, кисломолочные продукты и мороженое будут включены в систему «Меркурий» — на них нужно будет обязательно оформлять электронные ветеринарные сертификаты (ЭВС). Таким образом товар можно будет отследить от места производства до полки в магазине.
Также с июля 2019 года в России проходит эксперимент по маркировке молока, сливок, кисломолочки и других видов молочной продукции. Производители наносят на них цифровой двухмерный код Data Matrix, который регистрируется в системе продавца.
Участники рынка пояснили, что для одновременного обеспечения работы этих систем торговым сетям понадобится новая техника, персонал и программное обеспечение. Это приведет к подорожанию молочки, поскольку потребует вложения денег.
В компании «Союзмолоко» подсчитали, что для налаживания процесса маркировки понадобится около 25 миллиардов рублей единовременно и еще примерно 20 миллиардов ежегодно. Производители предлагают перенести введение ЭВС или вводить ее поэтапно.
В пресс-службе Россельхознадзора убеждены, что ЭВС не приведет к росту цен. По словам ведомства, запуск сертификации прошел год назад, а в ноябре начнется третий, окончательный этап ввода процедуры. Первые два этапа показали снижение себестоимости продукции, поскольку производителям больше не нужно было оформлять сертификаты на бумажном носителе, за который они платили деньги.