Россиян предупредили о росте цен на молочные продукты

Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10 процентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агро-промышленного комплекса (АПК) Московской торгово-промышленной палаты.

Россияне могут столкнуться с подорожанием молочки уже в ноябре. Это связано с тем, что в России будет действовать сразу две системы контроля молочной продукции, которые направлены на борьбу с фальсификатом.

С ноября молоко, кисломолочные продукты и мороженое будут включены в систему «Меркурий» — на них нужно будет обязательно оформлять электронные ветеринарные сертификаты (ЭВС). Таким образом товар можно будет отследить от места производства до полки в магазине.

Также с июля 2019 года в России проходит эксперимент по маркировке молока, сливок, кисломолочки и других видов молочной продукции. Производители наносят на них цифровой двухмерный код Data Matrix, который регистрируется в системе продавца.

Участники рынка пояснили, что для одновременного обеспечения работы этих систем торговым сетям понадобится новая техника, персонал и программное обеспечение. Это приведет к подорожанию молочки, поскольку потребует вложения денег.

В компании «Союзмолоко» подсчитали, что для налаживания процесса маркировки понадобится около 25 миллиардов рублей единовременно и еще примерно 20 миллиардов ежегодно. Производители предлагают перенести введение ЭВС или вводить ее поэтапно.

В пресс-службе Россельхознадзора убеждены, что ЭВС не приведет к росту цен. По словам ведомства, запуск сертификации прошел год назад, а в ноябре начнется третий, окончательный этап ввода процедуры. Первые два этапа показали снижение себестоимости продукции, поскольку производителям больше не нужно было оформлять сертификаты на бумажном носителе, за который они платили деньги.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!