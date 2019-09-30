Россиян успокоили по поводу цен на молоко

Сообщения о росте цен на молочную продукцию после перехода на электронную ветеринарную сертификацию в рамках системы «Меркурий» не соответствуют действительности. Об этом заявила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По ее словам, поводом для подорожания молока может стать только «истерия» вокруг этой темы, в рамках которой производители могут завысить стоимость продукции, чтобы получить дополнительную прибыль.

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Мелано напомнила, что речь идет о запуске уже третьего этапа системы «Меркурий». При этом первые два этапа, когда в систему включили сгущенку, сливочное масло и сыры, показали не повышение, а понижение стоимости товаров для потребителей. Это произошло потому, что услуги «Меркурия» бесплатны, а оформление бумажных сертификатов стоит денег.

Также пресс-секретарь Россельхознадзора подчеркнула, что «Меркурий» существенно, на 30-50 процентов в зависимости от региона, снижает количество фальсифицированной продукции на прилавках.

О возможном росте цен на 10-12 процентов на молочную продукцию из-за «Меркурия» заявили в комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты (МТПП). В свою очередь глава Национального союза производителей молока предположил, что рост составит 2,5-3 процента.

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