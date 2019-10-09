Прожившая всю жизнь на Украине пенсионерка в 99 лет получила российский паспорт

Родившаяся и прожившая всю жизнь на Украине пенсионерка из Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) Нина Емельянова в 99 лет получила российское гражданство. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД России.

В ведомстве отметили, что Емельянова покинула Украину, будучи в солидном возрасте, и приехала в Нижневартовск, где живет ее дочь. Для оформления гражданства Емельянова обратилась в отдел по вопросам миграции. «Сотрудники полиции с пониманием отнеслись к женщине столь преклонного возраста. В кратчайшие сроки она была принята в число граждан Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Российский паспорт пенсионерке вручила лично начальник отдела по вопросам миграции полиции города Нина Чаленко, приехав к ней в гости. «Начальник отдела (...) в торжественной обстановке пожелала долголетия, крепости духа, здоровья и вручила документ, удостоверяющий личность», — добавили в МВД.

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В августе президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает получение российского гражданства. В частности, срок рассмотрения документов о выдаче разрешений на временное проживание в России сокращается с шести до четырех месяцев. Кроме того, закон расширяет круг иностранцев, которые могут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание. К таким лицам относятся те, кто родился на территории РСФСР и состоял в гражданстве СССР; дети, родившиеся в России; иностранные граждане, которые были подвергнуты депортации с территории Крымской АССР.

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