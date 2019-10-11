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Федор Емельяненко спланировал последний бой в карьере

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Федор Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко планирует завершить профессиональную карьеру после поединка в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

В промоушене Bellator, в котором выступает спортсмен, агентству рассказали, что дата боя пока не назначена. При этом по контракту с организацией Емельяненко осталось провести еще три поединка.

Ближайший бой с участием спортсмена состоится 29 декабря. На турнире в Токио, который Bellator организует совместно с промоушеном Rizin, Емельяненко встретится с американцем Квинтоном Джексоном. Для россиянина этот поединок станет последним на территории Японии.

На счету Джексона 38 побед и 13 поражений в боях по правилам ММА. Емельяненко одержал 38 побед и потерпел шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Последний раз он выходил в октагон в январе и проиграл нокаутом американцу Райану Бэйдеру.

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