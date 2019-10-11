Бывший врач российских фигуристок поведала об опасности четверных прыжков

Спортивный врач Наталия Челнокова поделилась мнением относительно влияния четверных прыжков на здоровье фигуристов. Со специалистом беседовала корреспондент «Ленты.ру».

По словам Челноковой, увеличение количества четверных прыжков приведет к росту травматизма. «Исполняя прыжок в четыре оборота, спортсмен в течение долей секунды испытывает большую перегрузку, чем космонавт на орбите», — отметила врач. По мнению специалиста, в определенный момент от частого исполнения таких прыжков откажутся.

«Может быть, сейчас о серьезных травмах и не слышно, просто мало времени прошло. У фигуристов ведь в любом случае идут дистрофические изменения в тканях», — добавила Челнокова.

Российская фигуристка Александра Трусова часто демонстрирует по несколько четверных прыжков за прокат. Она первой в истории женского одиночного катания выполнила четверной тулуп в рамках официального соревнования. Также 15-летняя россиянка первой исполнила четверной лутц.

Насыщение программ сложными четверными прыжками — для юниоров и взрослых спортсменов, — одна из тенденций в современном фигурном катании. Об этом в частности рассказала бывшая фигуристка Полина Цурская. Она отметила, что была вынуждена покинуть спорт из-за невозможности тренироваться в полную силу и исполнять подобные элементы.

Челнокова — травматолог-ортопед ФНКЦ ФМБА России. С 2011 по 2012 год она работала спортивным врачом в штабе сборной России по фигурному катанию.

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