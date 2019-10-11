Турция отказалась прекращать операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не прекратит операцию в Сирии, несмотря на призывы США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

По словам Эрдогана, Турция ведет борьбу не с курдами, а с террористическими организациями. Также президент отметил, что призывал главу США Дональда Трампа прекратить военную поддержку курдских формирований, однако американская сторона не прислушалась к этому. Он подчеркнул, что Турция не намерена отступать.

«К нам поступают угрозы и справа, и слева, чтобы остановить эту операцию. <...> Очищая запад и восток от Евфрата от террористических организаций, мы обеспечим безопасность наших границ и возвращение сирийских беженцев в свои дома», — заключил Эрдоган.

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