Сборная России показала закулисье победного матча против Шотландии

Сборная России по футболу / YouTube

На YouTube-канале сборной России по футболу опубликовано видео с моментами, не вошедшими в трансляцию матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Шотландии. Команда на своем поле победила гостей со счетом 4:0.

12-минутный ролик показывает, как футболисты сборной России прибыли на стадион, переговоры игроков и тренеров в перерыве, а также все голы, забитые во втором тайме. После окончания поединка футболисты пообщались с некоторыми болельщиками и раздали автографы.

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Встреча прошла 10 октября в московских «Лужниках». После первого тайма счет был 0:0, однако во второй половине хозяева отправили в ворота шотландцев четыре безответных мяча.

Лидер группы I, команда Бельгии, набрала 21 очко из 21 возможного и досрочно вышла в финальную стадию Евро-2020. Россияне с 18 очками занимают второе место, которое также позволяет напрямую попасть на чемпионат Европы.

Следующий матч россияне проведут 13 октября, их соперником станет сборная Кипра. Чтобы обеспечить путевку на Евро, команде Станислава Черчесова достаточно сыграть вничью.

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