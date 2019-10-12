Менеджер Усика объяснил отказ спортсмена от боя с россиянином

Александр Красюк, менеджер украинского боксера Александра Усика, в интервью YouTube-каналу VideoBoxing объяснил отказ спортсмена от поединка с российским тяжеловесом Александром Устиновым.

Красюк заявил, что его клиент не хочет бороться с российскими боксерами «во избежание кривотолков». Также он отметил, что 42-летний Устинов не подходит украинцу по возрасту.

8 октября стало известно, что из-за проваленного допинг-теста соперник Усика — голландец Тайрон Спонг — будет заменен. После этого менеджер Устинова заявил о переговорах с Усиком, однако украинец отказался от этого варианта.

Позднее 12 октября Усик проведет дебютный бой в супертяжелом весе против американца Чазза Уизерспуна. Украинец — бывший абсолютный чемпион в первом тяжелом весе. На его счету 16 побед и ни одного поражения.

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