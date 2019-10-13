Неизвестный открыл стрельбу в московском кафе

Посетитель ресторана в центре Москвы устроил стрельбу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы столичного главка полиции.

Инцидент произошел в кафе на улице Большая Ордынка около 21:00. По данным полиции, между двумя гражданами произошел конфликт, в результате которого один из них открыл стрельбу из травматического пистолета.

Один из участников конфликта был доставлен в больницу с ранением. Подробности его состояния неизвестны.

Подозреваемого доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

В июне мужчина застрелил из карабина молодого человека. Он открыл стрельбу на фудкорте новосибирского торгового центра, приревновав бывшую девушку к новому партнеру.

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