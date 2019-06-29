Ревнивец застрелил соперника из-за сотрудницы KFC

Мужчина застрелил из карабина парня одной из сотрудниц фудкорта торгового центра «Эдем» в Новосибирске. Об этом в субботу, 29 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону.

Как уточняет Telegram-канал «112», преступник, 22-летний Максим Соломахин, устроил стрельбу на фудкорте на почве ревности. Отмечается, что недавно он расстался с девушкой, Валентиной Седькиной, работницей ресторана KFC.

После того как нападавший выстрелил в нового молодого человека Седькиной, на место преступления прибыла полиция. Они предложили преступнику выдать оружие и сдаться. Соломахин не выполнил требований и покончил с собой около 23:45 по местному времени (19:45 по мск).

Пострадавший получил два смертельных ранения в живот и скончался на месте. Девушка, которую приревновал преступник, не пострадала.

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