Россия обвинила США в попытках подорвать работу ООН

Российский МИД обвинил США в использовании финансовых рычагов с целью помешать нормальной работе ООН. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что США является главным неплательщиком на протяжении последнего времени, так как долг страны перед регулярным бюджетом ООН уже превысил 1 миллиард долларов. «Налицо явные попытки Вашингтона подорвать работу Организации», — говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что Россия своевременно выполняет свои финансовые обязательства и призывает другие страны к бюджетной дисциплине.

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Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о значительном финансовом кризисе в организации, связанном с тем, что более 50 государств-членов, включая США, не выплатили взносы за текущий год.

По словам Гутерреша, уже в ноябре у Секретариата ООН могут возникнуть трудности с оплатой труда сотрудников и счетов, выставляемых поставщиками товаров и услуг. В связи с этим организации придется прибегнуть к мерам жесткой экономии: сокращению количества заседаний, объема переводимых на шесть языков документов, а также расходов на электричество, кондиционирование и охрану помещений.

В начале октября 2019 года Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу из-за проблем с выдачей виз делегатам из России. Позднее зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин подтвердил, что демарш комитетов связан с визовой политикой США — Штаты не разрешили въезд в страну на заседание ООН делегатам из России, Кубы, Ирана и еще ряда государств.

24 сентября российский сенатор Константин Косачев сообщил, что ему и еще девяти членам российской делегации не смогли вовремя выдать визы в США. В Москве сочли действия Вашингтона возмутительным примером неуважения к членам ООН.

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