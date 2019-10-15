Арабы встретили Путина на полицейских Mercedes с надписью «ДПС»

Пул N3 / Telegram

Кортеж президента России Владимира Путина в Объединенных Арабских Эмиратах сопроводили автомобили дорожной полиции с надписью «ДПС» на капоте. Видео публикует журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

По словам Смирнова, таким образом власти ОАЭ проявляют уважение к российскому лидеру. Как отмечает журналист, главу государства будут приветствовать в Абу-Даби конный караул, артиллерийский салют, а также самолеты, которые раскрасят небо в цвета российского флага.

14 октября Путин впервые с 2007 года посетил Саудовскую Аравию. Российский президент обсудил с королем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом действия по стабилизации цен на нефть, обстановку в Сирии и регионе Персидского залива, а также палестино-израильское урегулирование. Путин преподнес королю камчатского кречета, а монарх подарил российскому лидеру картину.

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