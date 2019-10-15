Раскрыта неожиданная опасность дверных глазков

Дверные глазки, призванные защищать хозяев квартир и домов от нежелательных гостей, на самом деле таят в себе скрытую угрозу. О возможности их неправомерного использования рассказали японские полицейские, пишет The Mainichi.

Классические дверные глазки позволяют злоумышленникам наблюдать за теми, кто находится внутри жилого помещения. Соответствующие инструкции размещены в свободном доступе в интернете. Следить за жильцами можно, например, с помощью обычного монокуляра, приложенного к глазку.

В минувшем августе полиция города Фукуока, расположенного на севере японского острова Кюсю, задержала 40-летнего мужчину за то, что он именно таким образом наблюдал за понравившейся ему женщиной. Японец увидел ее на железнодорожной станции, влюбился, проследовал за ней до дома, выяснил, в какой именно квартире живет «жертва», и начал периодически наблюдать за ее жизнью через дверной глазок. Он также попытался сфотографировать даму через дверь, но забыл вставить в фотоаппарат карту памяти, поэтому снимки не сохранились.

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Полицейским мужчина рассказал, что инструкцию по слежению за людьми через дверные глазки он нашел на популярном видеохостинге YouTube. Прокуратура не стала предъявлять влюбленному никаких обвинений: он смог самостоятельно урегулировать конфликт с женщиной.

Кимихиро Хино, профессор из Токийского университета, заявил The Mainichi, что необходимо закрывать глазок с внутренней стороны жилого помещения. Для этого можно использовать, например, небольшой магнит. В интернете есть и другие советы для тех, кто хочет защититься от чужих глаз: можно купить специальную крышку для глазка, а также заклеивать его клейкой лентой. Кроме того, рекомендуется вешать небольшую занавеску между коридором и жилыми помещениями.

В январе дверной глазок в городе Новотроицке помог раскрыть убийство россиянина: он был оборудован камерой и записал, как в жилом доме один мужчина в порыве ярости до смерти забил другого.

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