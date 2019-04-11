Российский врач назвал самые грязные предметы быта

Самыми грязными вещами, с которым человеку приходится сталкиваться практически ежедневно, оказались деньги, мобильный телефон, ручки сумок и рулевое колесо автомобиля. Об этом агентству «Москва» рассказал завотделением помощи на дому московской поликлиники № 121 Василий Фролов.

В десятку наиболее загрязненных попали предметы, которые разные люди чаще всего берут в руки. Среди них: ручки тележек в супермаркете, губки для мытья посуды, кнопки лифта, клавиатуры банкоматов, дверные ручки, пульт от телевизора. В квартирах больше всего грязи и опасных бактерий скапливается на диване, ковре с длинным ворсом, в ванной комнате и кухонных шкафчиках.

Для профилактики заболеваний Фролов рекомендовал чаще мыть руки, лучше жидким мылом, и тщательно соблюдать гигиену.

Ранее сообщалось, что Россия вошла в десятку стран с самыми высокими показателями смертности из-за грязного воздуха. По данным Института показателей и оценки здоровья и некоммерческой организации Health Effects Institute, в 2017 году в стране по этой причине погибли 100 тысяч россиян.

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