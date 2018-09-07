Доказана смертельная опасность сушилок для рук

Международная группа исследователей пришла к выводу, что сушилки для рук могут распространять опасные для здоровья микроорганизмы. По словам ученых, эти устройства не следует размещать в туалетах больниц, поскольку они способствуют вспышкам бактериальных инфекций. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Ученые проанализировали распространение патогенов в туалетах больниц во Франции, Италии и Великобритании. Специалисты отслеживали уровни бактериального загрязнения в течение 12 недель в помещениях, где использовались либо сушилки, либо диспенсеры для бумажных полотенец. Микробные образцы брались из воздуха, а также с пола и других поверхностей. Затем была проведена оценка встречаемости таких штаммов, как золотистый стафилококк, энтерококки и энтеробактерии, включая кишечную палочку. Все они вызывают незначительные заболевания или опасные для жизни инфекции.

Оказалось, что использование сушилок приводит к распространению большого числа бактерий, включая те, что обладают множественной лекарственной устойчивостью. По словам ученых, эти устройства способствуют появлению аэрозолей, сдувая микробы с плохо вымытых рук. Патогены распространяются по всему помещению и могут заразить пациента с ослабленным иммунитетом, вызвав трудноизлечимую инфекцию.

Исследователи рекомендуют использовать бумажные полотенца, которые впитывают в себя воду и микробы, оставшиеся на руках.

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