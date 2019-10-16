Игрок «Манчестер Сити» посмеялся над вышедшим на Евро украинским одноклубником

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайл Уокер в своем аккаунте в Twitter посмеялся над своим украинским одноклубником Александром Зинченко.

Игрок опубликовал видеоролик с радостными эмоциями хавбека после выхода украинской команды на Евро и сопроводил его подписью «I remember my first beer», что дословно переводится как «Я помню, когда впервые попробовал пиво». В английском языке это устойчивое выражение означает вызывающее, глупое или чересчур детское поведение.

Видео, на которое отреагировал Уокер, пресс-служба горожан опубликовала 15 октября. В ролике Зинченко эмоционально празднует досрочный выход украинцев на Евро-2020, который был оформлен после победы над Португалией (2:1).

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