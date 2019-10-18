Концерт Little Big в российском городе оказался под угрозой из-за звонка «сверху»

Концерт российской группы Little Big в Калининграде оказался под угрозой срыва. Об этом изданию Klops сообщили в агентстве Vagonka.Pro, которое организовало выступление.

По его данным, владельцы площадки Royal Park в развлекательном комплексе «Резиденция королей» отменили мероприятие, запланированное на 26 октября. Они уведомили организаторов концерта о расторжении договора, ссылаясь на возможные нарушения ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Как сообщила пресс-атташе event-агентства Vagonka.Pro Оксана Акмаева, руководство площадки в частном разговоре упомянуло о «звонке "сверху" с рекомендацией концерт не проводить». Она подчеркнула, что правительство Калининградской области не связано со звонком владельцам Royal Park.

По ее словам, против концерта ранее выступил в Instagram боксер и председатель благотворительного фонда «Сердца трех» Сергей Горохов. «Эти нелюди убивают, растаивают, пропагандируют насилие, мат, пошлость, убийство», — говорилось в одном из постов. В то же время на сайте Change.org была создана петиция с требованием запретить концерт, которую подписали 120 человек.

Акмаева подтвердила, что репертуар концерта «будет соответствовать требованиям законодательства, предъявляемым к мероприятиям с возрастным цензом «16+».

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