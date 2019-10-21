В России анонсировали массовые увольнения

Каждая десятая российская компания планирует сокращать работников в 2020 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса HeadHunter, сообщают «Известия».

Этот показатель стал меньше, чем годом ранее: тогда о намерении уволить сотрудников сообщили в каждой пятой фирме. Несмотря на это, фактическое сокращение персонала отметили лишь 19 процентов опрошенных компаний, а 49 процентов работодателей заявили об увеличении числа работников.

Больше половины (55 процентов) компаний рассчитывают увеличить фонд оплаты труда в 2020 году. В целом работодатели позитивно оценивают грядущий год: 62 процента фирм надеются расширить штат, а 49 процентов называют свое положение стабильным.

В Минтруде подтвердили, что сейчас рынок труда находится в стабильном состоянии. По состоянию на 1 октября в стране было зарегистрировано 662,2 тысячи безработных, а уровень регистрируемой безработицы составил 0,9 процента. В ведомстве рассчитывают, что в 2020 году безработица останется на том же уровне.

В сентябре в Минфине заявили, что в 2020 году в России стартует реформа в сфере госуправления, в связи с чем за несколько лет будет проведено масштабное сокращение числа госслужащих. У тех, кто останется, повысятся зарплаты. Если же отказаться от сокращений и индексировать зарплаты по инфляции, то на повышение окладов всем чиновникам до конкурентного уровня из бюджета ежегодно будут утекать дополнительные 100 миллиардов рублей.

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